Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки БПЛА в Ростовской области

Москва16 мая Вести.В Ростовской области уничтожили БПЛА, атаковавшие территорию региона ночью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что атаке подверглись Таганрог, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский и Матвеево-Курганский районы.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах говорится в публикации губернатора

О пострадавших или разрушениях сообщений не было. В регионе сохраняется беспилотная опасность.