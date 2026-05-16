Москва16 маяВести.В Ростовской области уничтожили БПЛА, атаковавшие территорию региона ночью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он уточнил, что атаке подверглись Таганрог, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский и Матвеево-Курганский районы.
О пострадавших или разрушениях сообщений не было. В регионе сохраняется беспилотная опасность.