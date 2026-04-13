Москва13 апрВести.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в ходе отражения воздушной атаки в ночь на 13 апреля над территорией Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском районенаписал чиновник в личном канале МАХ.
О пострадавших информации не поступало. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.
Информация будет уточняться.
Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о том, в Ростовской области снята угроза атаки БПЛА.