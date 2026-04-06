Вражеские БПЛА ликвидировали в небе над Ростовской областью

Москва6 апр Вести.В небе над Ростовской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники противника, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

ВСУ пытались атаковать территорию региона в ночь на 6 апреля, понедельник.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе написал Слюсарь в мессенджере MAX

Информации о пострадавших и последствиях на земле нет, данные уточняются. В области продолжает действовать режим беспилотной опасности.