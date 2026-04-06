Москва6 апрВести.В небе над Ростовской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники противника, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
ВСУ пытались атаковать территорию региона в ночь на 6 апреля, понедельник.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районенаписал Слюсарь в мессенджере MAX
Информации о пострадавших и последствиях на земле нет, данные уточняются. В области продолжает действовать режим беспилотной опасности.