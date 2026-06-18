Губернатор Ростовской области: в регионе было уничтожено около 60 БПЛА

Около 60 БПЛА было уничтожено в Ростовской области Губернатор Ростовской области: в регионе было уничтожено около 60 БПЛА

Москва18 июн Вести.Российские военные отразили украинскую воздушную атаку в Ростовской области — сбито около 60 беспилотников. Данную информацию уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Враг совершил атаки ночью и утром 18 июня.

По уточненной информации, … уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 5 районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее Слюсарь сообщал, что при вражеских атаках один мирных житель погиб, еще 2 сотрудников грузовой станции вокзала в городе Гуково получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, оказывается необходимая помощь. Семье погибшего пообещали оказать поддержку.

Один из пожаров, возникших после падения обломков БПЛА, в Красносулинском районе на данный момент ликвидирован. На месте другого пожара, вспыхнувшего на территории коммерческого объекта в Гукове, – работают экстренные службы.