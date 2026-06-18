Москва18 июнВести.В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области был поврежден тепловоз и произошло 2 пожара. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточнятьсяпроинформировал губернатор в своем канале в MAX
Согласно его данным, в городе Гуково один человек погиб, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"В настоящий момент воздушная атака продолжается", — предупредил глава Ростовской области.