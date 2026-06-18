При атаке БПЛА поврежден тепловоз и возник пожар в Ростовской области

В Ростовской области при атаке БПЛА поврежден тепловоз и возник пожар При атаке БПЛА поврежден тепловоз и возник пожар в Ростовской области

Москва18 июн Вести.В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области был поврежден тепловоз и произошло 2 пожара. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться проинформировал губернатор в своем канале в MAX

Согласно его данным, в городе Гуково один человек погиб, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"В настоящий момент воздушная атака продолжается", — предупредил глава Ростовской области.