Москва10 июнВести.В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар в Миллировском районе. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область... В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом... Информация о пострадавших на данный момент не поступалауточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Ростовской области добавил, что на место происшествия направлены экстренные службы.