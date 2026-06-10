Москва10 июн Вести.В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар в Миллировском районе. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область... В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом... Информация о пострадавших на данный момент не поступала