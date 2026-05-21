Москва21 маяВести.Ночью 21 мая в Ростовской области при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло два лесных пожара. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированыуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
При этом глава Ростовской области отметил, что ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более трех десятков БПЛА в пяти районах области, в том числе Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском.