Из-за пожара после падения БПЛА эвакуируют жителей района Ростовской области Жителей района Ростовской области эвакуируют из-за возгорания после падения БПЛА

Москва10 июн Вести.В Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют местных жителей после возгорания емкости с топливом из-за падения обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых отметил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом. На место происшествия были направлены экстренные службы.

Согласно данным, которые привел губернатор Ростовской области, в регионе атаке подверглись подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. Силы ПВО нейтрализовали более 10 вражеских беспилотников.