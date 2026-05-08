Украинские БПЛА и ракеты уничтожены при отражении атаки на Ростовскую область ВСУ атаковали Ростовскую область ракетами и БПЛА

Москва8 мая Вести.БПЛА и ракеты ВСУ были ликвидированы в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область. Подробности в MAX сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе говорится в сообщении

Погибших и пострадавших нет.

При падении горящих фрагментов дронов поврежден гараж в частном домовладении. Последствия были локализованы. В Мясниковском районе в селе Чалтырь в частных домах повреждено остекление, частично разрушена кровля, загорелось дерево. Никто не пострадал.

В Юго-Восточной промзоне при падении ракеты загорелись складские помещения, обрушилось здание склада. Возгорание локализовано.

В Ростове в результате атаки и падения обломков беспилотников повреждения получили газовая труба и остекление в жилых домах, грузовой автомобиль. Пострадавших нет. В Первомайском районе загорелось административное 4-этажное здание.

В Батайске повреждены кровли и окна хозяйственной постройки.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется, предупредил Слюсарь.