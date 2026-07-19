Москва19 июлВести.Над территорией Ростовской области минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожены около полутора десятков украинских БПЛА и ракеты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Атаки беспилотников подверглись города Гуково и Каменск-Шахтинский и еще 5 районов области.
К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в полеуточнил глава региона
По словам губернатора, возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет.
Кроме того, в Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.