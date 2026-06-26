Ночью над Ростовской областью обезвредили 15 украинских БПЛА Слюсарь: полтора десятка БПЛА уничтожены в семи районах Ростовской области

Москва26 июн Вести.Ночью 26 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в семи районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в семи районах области: Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

По его словам, данные о пострадавших и разрушениях уточняются.