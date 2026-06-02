Более 10 украинских БПЛА уничтожены в Ростовской области

Москва2 июн Вести.Ночью 2 июня в Ростовской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ростовской области отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.

Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 2 июня беспилотная опасность в Ростовской области была объявлена в 1.27, отбой тревоги был дан в 5.56 мск.