Москва1 июнВести.Ночью 1 июня в Ростовской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два десятка БПЛА. Нападению подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и 8 районов областиуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала
В то же время глава Ростовской области предупредил, что в настоящее времени режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.