Слюсарь: в Ростовской области за ночь уничтожены два десятка БПЛА

Москва1 июн Вести.Ночью 1 июня в Ростовской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два десятка БПЛА. Нападению подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и 8 районов области уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала

В то же время глава Ростовской области предупредил, что в настоящее времени режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.