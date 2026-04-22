Москва22 апрВести.Ночью 22 апреля в Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступалаотметил губернатор в своем Telegram-канале
Глава Ростовской области предупредил, что в настоящий время беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей к осторожности.