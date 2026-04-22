Беспилотник ВСУ сбит в Ростовской области Слюсарь: в Ростовской области нейтрализован беспилотник ВСУ

Москва22 апр Вести.Ночью 22 апреля в Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала отметил губернатор в своем Telegram-канале

Глава Ростовской области предупредил, что в настоящий время беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей к осторожности.