Москва17 июн Вести.Ночью 17 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время глава Ростовской области призвал жителей региона к осторожности и предупредил, что в настоящий момент режим беспилотной опасности продолжает действовать.