Силы ПВО обезвредили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области Губернатор Слюсарь: украинские БПЛА уничтожены в трех районах Ростовской области

Москва14 июн Вести.Ночью 14 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки не поступала и будет уточняться.