Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Чертковском районе Ростовской области Слюсарь: в Чертковском районе Ростовской области отражена атака украинских БПЛА

Москва26 апр Вести.Ночью 26 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала отметил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что 26 апреля в результате атаки БПЛА в Вологодской области пять человек пострадали, поврежден трубопровод с серной кислотой.