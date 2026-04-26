Москва26 апрВести.Ночью 26 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступалаотметил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что 26 апреля в результате атаки БПЛА в Вологодской области пять человек пострадали, поврежден трубопровод с серной кислотой.