Москва29 июнВести.Ночью 29 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районахотметил губернатор в своем канале на платформе MAX
По его словам, пока данные о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки не поступали.