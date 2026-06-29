Слюсарь: сбиты БПЛА в Каменске-Шахтинском и двух районах Ростовской области

ПВО обезвредили БПЛА в Каменске-Шахтинском и двух районах Ростовской области Слюсарь: сбиты БПЛА в Каменске-Шахтинском и двух районах Ростовской области

Москва29 июн Вести.Ночью 29 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

По его словам, пока данные о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки не поступали.