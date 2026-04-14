Москва14 апр Вести.Ночью 14 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала уточнил губернатор в своем Telegram-канале

В то же время глава Ростовской области предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется и призвал жителей к осторожности.