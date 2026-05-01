В Ростовской области уничтожен украинский БПЛА Слюсарь: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Ростовской области

Москва1 мая Вести.Ночью 1 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Мясниковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала отметил губернатор в своем Telegram-канале

В то же время руководитель Ростовской области предупредил, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, и призвал жителей к осторожности.