Москва30 июнВести.Ночью 30 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Ростовской области более 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА. Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, и пять районов областиуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Ростовской области отметил, что данные о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки пока не поступала, и предупредил, что в настоящий момент режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.