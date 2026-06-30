Более 60 БПЛА уничтожено ночью в небе над Ростовской областью

Силы ПВО уничтожили более 60 БПЛА в Ростовской области Более 60 БПЛА уничтожено ночью в небе над Ростовской областью

Москва30 июн Вести.Ночью 30 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Ростовской области более 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА. Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, и пять районов области уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ростовской области отметил, что данные о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки пока не поступала, и предупредил, что в настоящий момент режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.