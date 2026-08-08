Силы ПВО обезвредили более 30 БПЛА в Ростовской области Слюсарь: уничтожено более трех десятков БПЛА в пяти районах Ростовской области

Москва8 авг Вести.Ночью 8 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 5 районах области: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Октябрьском, Морозовском, а также в Таганрогском заливе уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ростовской области отметил также, что информация о пострадавших и разрушениях в результате атак вражеских беспилотников не поступала и еще будет уточняться.