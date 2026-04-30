Украинские беспилотники обезврежены в пяти районах Ростовской области Силы ПВО сбили украинские БПЛА в пяти районах Ростовской области

Москва30 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в пять районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах… Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, вражеские воздушные удары были отражены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском районах.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, предупредил глава региона.