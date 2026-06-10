Москва10 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Ростовской области более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По уточненной информации, в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районыуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
По его словам, в Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА в емкость с топливом.
Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятьсядобавил глава Ростовской области
В то же время Слюсарь предупредил, что в данный момент в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.