Слюсарь: в Ростовской области уничтожено более 10 украинских БПЛА

Силы ПВО обезвредили более 10 украинских беспилотников в Ростовской области Слюсарь: в Ростовской области уничтожено более 10 украинских БПЛА

Москва10 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Ростовской области более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По уточненной информации, в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, в Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА в емкость с топливом.

Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточняться добавил глава Ростовской области

В то же время Слюсарь предупредил, что в данный момент в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.