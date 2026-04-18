Слюсарь: в Ростовской области нейтрализовано более десятка украинских БПЛА

Силы ПВО сбили в Ростовской области более 10 беспилотников

Москва18 апр Вести.Ночью 18 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский и 5 районах уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, беспилотники были обезврежены в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, а также Мясниковском и Милютинском районах.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется", - добавил глава Ростовской области.