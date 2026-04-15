Ночью силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над городом Каменск-Шахтинский Украинские БПЛА сбиты над городом Каменск-Шахтинский

Москва15 апр Вести.Ночью 15 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменск-Шахтинский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала проинформировал губернатор в своем Telegram-канале

Слюсарь предупредил, что в настоящее время в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности и призвал жителей сохранять бдительность.