Москва15 апрВести.Ночью 15 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменск-Шахтинский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступалапроинформировал губернатор в своем Telegram-канале
Слюсарь предупредил, что в настоящее время в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности и призвал жителей сохранять бдительность.