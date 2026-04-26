Пять человек пострадали в Череповце, поврежден трубопровод с серной кислотой

В Череповце поврежден трубопровод с серной кислотой, пятеро пострадали Пять человек пострадали в Череповце, поврежден трубопровод с серной кислотой

Москва26 апр Вести.В Череповце при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден трубопровод с серной кислотой, пять человек пострадали. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.

В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит". Возгорания не было. Предварительно пострадало 5 человека (ожоги от серной кислоты) уточнил губернатор в своем Telegram-канале

Глава региона отметил, что пострадавшие госпитализированы в Вологодскую областную больницу №3.

"Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет", - добавил он.

Ранее 26 апреля Филимонов сообщил, что ВСУ атаковали Череповецкую индустриальную зону. Силами ПВО уничтожено 14 вражеских БПЛА.