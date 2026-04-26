Двое пострадавших при налете БПЛА на Череповец находятся в тяжелом состоянии

Филимонов рассказал о состоянии пострадавших при налете БПЛА на Череповец Двое пострадавших при налете БПЛА на Череповец находятся в тяжелом состоянии

Москва26 апр Вести.Двое из десяти пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Череповец находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Пострадало 10 человек, в том числе 6 госпитализированы — двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии... Четыре человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение написал глава региона в своем Telegram-канале

ВСУ атаковали город в ночь на 26 апреля, воскресенье. Система ПВО сбила 15 вражеских БПЛА. Повреждения получил трубопровод с серной кислотой, силами аварийных бригад утечку удалось ликвидировать.