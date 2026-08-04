Воробьев: один из пострадавших при атаке БПЛА по промзоне в тяжелом состоянии

Воробьев рассказал о состоянии раненых при ударе БПЛА по промзоне в Подмосковье Воробьев: один из пострадавших при атаке БПЛА по промзоне в тяжелом состоянии

Москва4 авг Вести.Из десяти пострадавших при атаке украинских БПЛА на промзону в подмосковном Чехове один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в Чеховскую больницу попали шесть пострадавших, еще двоих отвезли в медучреждения Серпухова и Подольска, а двое отказались от госпитализации после осмотра врачей.

Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии заявил Воробьев

У пациентов диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате попадания БПЛА в промзоне Новоселки муниципального округа Чехов возникли возгорания. Самым крупным из них является возгорание на складе, однако открытое горение там уже ликвидировали.