Первышов: 7 человек тяжело ранены после удара БПЛА по складу WB в Котовске

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе БПЛА по складу WB в Котовске Первышов: 7 человек тяжело ранены после удара БПЛА по складу WB в Котовске

Москва18 июл Вести.Некоторые мирные граждане, пострадавшие при ударе украинского БПЛА по складу WB в Котовске, остаются в стационарах, из них 7 - в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, посетивший раненых в больнице.

На данный момент из 25 пострадавших трое были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро - в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - не только жители Тамбовской области написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Врачи оказывают всю необходимую медпомощь. В регион также могут быть направлены бригады Центра медицины катастроф.

Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям заключил губернатор

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье пострадали 26 мирных граждан.

По факту вражеских ударов были возбуждены уголовные дела о терактах.

Также для пострадавших открыта горячая линия.