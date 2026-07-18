Москва18 июлВести.Некоторые мирные граждане, пострадавшие при ударе украинского БПЛА по складу WB в Котовске, остаются в стационарах, из них 7 - в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, посетивший раненых в больнице.
На данный момент из 25 пострадавших трое были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро - в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - не только жители Тамбовской областинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Врачи оказывают всю необходимую медпомощь. В регион также могут быть направлены бригады Центра медицины катастроф.
Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителямзаключил губернатор
Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье пострадали 26 мирных граждан.
По факту вражеских ударов были возбуждены уголовные дела о терактах.
Также для пострадавших открыта горячая линия.