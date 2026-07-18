Дела о терактах возбуждены после атак ВСУ на центры WB в Котовске и Электростали

Дела о терактах возбуждены после атак ВСУ на центры WB в Котовске и Электростали Дела о терактах возбуждены после атак ВСУ на центры WB в Котовске и Электростали

Москва18 июл Вести.Уголовные дела о терактах возбуждены после атак украинских беспилотников на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали. Об этом сообщил Следственный комитет (СК).

Возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак, совершенных вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Следователи и криминалисты СК работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан, будет дана уголовно-правовая оценка.

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников ударили по логистическим центрам WB в Котовске и Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали; в Подмосковье пострадали 26 мирных граждан: 2 — в Ногинске, 24 — в Электростали.