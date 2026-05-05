Москва5 маяВести.Уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на Чувашию. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашской Республикеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Враг атаковал Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением крылатых ракет и не менее 8 беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии два мирных жителя погибли, еще 32 ранены. Повреждены 28 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для жителей развернуты 3 пункта временного размещения.
В регионе введен режим ЧС.
Проведен осмотр места происшествия. Изъяты фрагменты беспилотников и иных боеприпасов, по которым будут назначены взрывотехнические экспертизы. Ведется работа со свидетелями, анализируются данные с камер видеонаблюдения.