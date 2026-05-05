Режим ЧС введен в Чувашии после массовой атаки украинских беспилотников

Режим ЧС введен в Чувашии после массовой атаки вражеских беспилотников Режим ЧС введен в Чувашии после массовой атаки украинских беспилотников

Москва5 мая Вести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Чувашии после массовой атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Враг атаковал Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением беспилотников ночью и утром 5 мая.

Принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям написал Николаев в своем канале в мессенджере MAX

В результате агрессии два мирных жителя погибли, еще 32 ранены. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек. Для жителей, чье жилище повреждено, подготовлены места в общежитиях, также развернуты 3 пункта временного размещения.