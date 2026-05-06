После атаки на Чебоксары пункты временного размещения приняли более 1000 жителей

Более тысячи человек были размещены в ПВР после атаки на Чебоксары После атаки на Чебоксары пункты временного размещения приняли более 1000 жителей

Москва6 мая Вести.Пункты временного размещения в Чебоксарах после атаки ВСУ на город приняли более тысячи человек, сообщается в канале главы Чувашии Олег Николаева в MAX.

Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ были атакованы крылатыми ракетами и беспилотниками ночью и утром 5 мая. Погибли два человека, пострадали 34 жителя. Для людей были развернуты три пункта временного размещения.

По словам руководителя республики, повреждения получили 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж.

Сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человек указывается в сообщении

В регионе введен режим ЧС, который позволяет мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь.

Пострадавшим будут выплачены единовременная помощь, а также компенсация за утрату имущества и пособия по здоровью, отметил глава республики.