Москва6 маяВести.Пункты временного размещения в Чебоксарах после атаки ВСУ на город приняли более тысячи человек, сообщается в канале главы Чувашии Олег Николаева в MAX.
Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ были атакованы крылатыми ракетами и беспилотниками ночью и утром 5 мая. Погибли два человека, пострадали 34 жителя. Для людей были развернуты три пункта временного размещения.
По словам руководителя республики, повреждения получили 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж.
Сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человекуказывается в сообщении
В регионе введен режим ЧС, который позволяет мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь.
Пострадавшим будут выплачены единовременная помощь, а также компенсация за утрату имущества и пособия по здоровью, отметил глава республики.