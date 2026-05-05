В Чебоксарах 3 школы временно переведены на дистант после украинской атаки

В Чебоксарах 3 школы переведены на дистант после массированной атаки ВСУ В Чебоксарах 3 школы временно переведены на дистант после украинской атаки

Москва5 мая Вести.В Чебоксарах 3 школы временно переведены на дистанционный формат обучения после массированной атаки украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.

Важная информация по учебному процессу: все образовательные учреждения работают в штатном режиме. Исключение — школы № 17, 19 и 57, они временно переведены на дистанционный формат обучения написал он в своем канале в мессенджере MAX

В управе Ленинского района 6 мая с 09.00 до 12.00 по местному времени власти проведут личный прием граждан, пострадавших от последствий вражеской атаки. Также с 9.00 будут продолжены поквартирные обходы.

Украинские боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением крылатых ракет и не менее 8 беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии погибли два мирных жителя, еще 34 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для людей развернуты 3 пункта временного размещения.

По факту атаки СК возбудил уголовное дело о теракте. В регионе также введен режим ЧС.