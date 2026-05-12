Глава города Чебоксары Станислав Трофимов сообщил, что из-за опасности атаки БПЛА школы переведены на дистанционное обучение, передает РИА Новости.
Он призвал жителей оставаться дома и по возможности ограничить передвижение по городу.
Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить домаговорится в сообщении Трофимова
Глава Чебоксар отметил, что вторая смена школьников сможет начать очное обучение в случае объявления официального отбоя угрозы атаки БПЛА.
Родителям воспитанников детских садов власти города также рекомендовали сегодня по возможности остаться с детьми дома.
Кроме того, по сообщению Росавиации в аэропорту Чебоксар утром 12 мая введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.