В Чебоксарах школы перевели на дистант из-за опасности атаки БПЛА

Москва12 мая Вести.Глава города Чебоксары Станислав Трофимов сообщил, что из-за опасности атаки БПЛА школы переведены на дистанционное обучение, передает РИА Новости.

Он призвал жителей оставаться дома и по возможности ограничить передвижение по городу.

Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома говорится в сообщении Трофимова

Глава Чебоксар отметил, что вторая смена школьников сможет начать очное обучение в случае объявления официального отбоя угрозы атаки БПЛА.

Родителям воспитанников детских садов власти города также рекомендовали сегодня по возможности остаться с детьми дома.

Кроме того, по сообщению Росавиации в аэропорту Чебоксар утром 12 мая введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.