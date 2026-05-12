Из-за риска атак БПЛА пензенских школьников и студентов перевели на дистант

Москва12 мая Вести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что с 12 по 14 мая школьников и студентов в регионе переводят на дистанционное обучение. Причина - повышенная угроза беспилотной и ракетной опасности.

Решение принял оперативный штаб области. На удаленку отправятся ученики школ ряда населенных пунктов.

Оперативным штабом Пензенской области в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности принято решение - перевести с 12 по 14 мая включительно на дистанционное обучение учеников школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также села Засечного Пензенского района написал Олег Мельниченко в мессенджере MAX

Отмечается, что студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений также будут учиться дистанционно.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не паниковать и действовать по инструкции при объявлении режимов опасности.

Ранее сообщалось, что из-за опасности атаки беспилотников школы в Чебоксарах переведены на дистанционное обучение.