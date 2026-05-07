В Пензенской области 7 и 8 мая школы и вузы перевели на дистанционное обучение

Пензенских студентов и школьников на два дня перевели на удаленку В Пензенской области 7 и 8 мая школы и вузы перевели на дистанционное обучение

Москва7 мая Вести.В школах и вузах Пензенской области 7 и 8 мая отменены очные занятия. Как сообщает издание "Столица 58" со ссылкой на источник в министерстве образования региона, это решение коснется всех образовательных учреждений области.

В ряде школ занятия пройдут в дистанционном формате.

Ранее информация об отмене очных занятий появилась во многих родительских чатах.

Уважаемые родители! Сегодня детей в школу не приводим такие сообщения утром 7 мая получили родители учащихся ряда школ

Эта мера вводится в связи с угрозой воздушных атак со стороны киевского режима.

Официального подтверждения информации об отмене занятий нет.