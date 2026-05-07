Москва7 маяВести.В школах и вузах Пензенской области 7 и 8 мая отменены очные занятия. Как сообщает издание "Столица 58" со ссылкой на источник в министерстве образования региона, это решение коснется всех образовательных учреждений области.
В ряде школ занятия пройдут в дистанционном формате.
Ранее информация об отмене очных занятий появилась во многих родительских чатах.
Уважаемые родители! Сегодня детей в школу не приводимтакие сообщения утром 7 мая получили родители учащихся ряда школ
Эта мера вводится в связи с угрозой воздушных атак со стороны киевского режима.
Официального подтверждения информации об отмене занятий нет.