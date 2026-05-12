В Липецке образовательные учреждения уйдут на дистант из-за угрозы провокаций В Липецке образовательные учреждения уйдут на удаленку из-за угрозы провокаций

Москва12 мая Вести.В целях обеспечения безопасности образовательные учреждения Липецка с 12 по 13 мая переходят на дистанционный формат обучения. Соответствующая информация поступила из пресс-службы правительства региона.

Как сообщается в официальной группе правительства Липецкой области в социальной сети "ВКонтакте", решение о переводе школ на онлайн-формат принято в связи с потенциальными провокациями. Таким образом, очные занятия в городских школах в указанные дни проводиться не будут. Для учащихся младших классов и воспитанников детских садов будут организованы дежурные группы, чтобы обеспечить уход и присмотр за детьми.

Кроме того, временно приостанавливается работа кружков и секций в учреждениях дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области произведут обезвреживание обломков сбитых БПЛА.