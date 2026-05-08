В Липецкой области произведут обезвреживание обломков сбитых БПЛА Росгвардия проведет работы по обезвреживанию обломков сбитых беспилотников

Москва8 мая Вести.В пятницу, 8 мая, в Липецкой области пройдут работы по обезвреживанию уцелевших фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он не исключил возникновения сильного хлопка в области работ.

Сегодня под Липецком сотрудники Росгвардии проведут работы по обезвреживанию обломков БПЛА написал глава области в своем канале в MAX

Он подчеркнул, что процесс ликвидации будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности. И призвал жителей сохранять спокойствие.

Минувшей ночью и утром в регионе несколько раз объявлялась угроза налета беспилотников Украины.