В Липецкой области уничтожили фрагмент БПЛА, представлявший опасность для людей Под Липецком уничтожили фрагмент БПЛА, представлявший опасность, оцепление снято

Москва7 мая Вести.В Липецкой области специалисты Росгвардии уничтожили фрагмент беспилотника, сбитый ранее в этот день и представлявший опасность для мирных граждан. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

В поселке Солидарность после сбития дрона были обнаружены обломки БПЛА. В целях безопасности людей временно выводили из близлежащих домов, а также детей из школы и детского сада.

Оперативные службы завершили необходимые работы на месте. Оцепление снимается, жители возвращаются в свои дома. Пострадавших нет написал Артамонов в своем канале в мессенджере MAX

Он поблагодарил военнослужащих и всех специалистов за проделанную работу.