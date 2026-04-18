Москва18 апр Вести.На территории Липецкой области объявлена воздушная тревога красного уровня в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области предупредил губернатор в своем Telegram-канале

Ранее 18 апреля воздушная тревога сработала в нескольких регионах России. В Севастополе силы противовоздушной обороны обезвредили 22 украинских БПЛА. В Ленинградской области уничтожено 15 вражеских беспилотников.