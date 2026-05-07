В Липецкой области после сбития дрона ВСУ эвакуируют людей из близлежащих зданий

В Липецкой области после сбития БПЛА эвакуируют людей из близлежащих зданий В Липецкой области после сбития дрона ВСУ эвакуируют людей из близлежащих зданий

Москва7 мая Вести.В поселке Солидарность Липецкой области после уничтожения украинского беспилотника и обнаружения его фрагментов людей выводят из близлежащих домов, школ и детсада. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

После сбития беспилотного летательного аппарата обнаружены его фрагменты… В целях безопасности принято решение временно вывести жителей из близлежащих домов, а также детей из школы и детского сада написал Артамонов в своем канале в мессенджере MAX

Пункт временного размещения организован в местном ДК.

После завершения работ по обезвреживанию обломков жители смогут вернуться в свои дома.