Обезврежены все обломки БПЛА, упавшего на многоквартирный жилой дом в Липецке

Обезврежены обломки БПЛА, упавшего на жилой дом в Липецке Обезврежены все обломки БПЛА, упавшего на многоквартирный жилой дом в Липецке

Москва18 июл Вести.Обезврежены все обломки украинского беспилотника, упавшего на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Накануне БПЛА самолетного типа упал на жилой дом в Липецке без последующей детонации. Жители дома были эвакуированы, а территория оцеплена.

Все обломки беспилотника обезврежены и вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Опасности для жителей нет… Благодарю сотрудников всех оперативных служб за слаженную, профессиональную и самоотверженную работу написал Артамонов в своем канале в мессенджере МАХ

В настоящее время специалисты еще раз обследуют дом. Отмечается, что через несколько часов жители смогут вернуться в свои квартиры.