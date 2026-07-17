В Липецке для жителей дома, на который рухнул БПЛА, организовали ПВР

Разминирование упавшего на жилой дом БПЛА начнется в субботу В Липецке для жителей дома, на который рухнул БПЛА, организовали ПВР

Москва17 июл Вести.Процесс разминирования рухнувшего на многоквартирный жилой дом БПЛА в Липецке начнется в субботу, 18 июля. Об этом заявил глава города Михаил Щербаков.

Он подчеркнул, что возвращаться жильцам в свои квартиры нельзя, что продиктовано мерами безопасности.

Специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра днем написал Щербаков в своем канале

Вместе с этим он отметил, что для всех тех, у кого нет возможности переночевать у родственников, организован пункт временного размещения. Он находится в школе №69.

Жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после того, как специалисты завершат обследование, а дом будет признан безопасным для возвращения.