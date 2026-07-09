Слюсарь: верхние этажи поврежденного БПЛА дома в Ростове будут демонтированы Поврежденный при атаке БПЛА дом в Ростове-на-Дону реконструирует застройщик

Москва9 июл Вести.Многоэтажный дом на улице Еременко в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, поврежденный в результате прилета беспилотника, будет реконструирован, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его информации, с застройщиком достигнута договоренность о том, что верхние этажи дома, которые оказались разрушены полностью, будут демонтированы, а средние и нижние этажи – реконструированы и отремонтированы, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры. Тем, кто лишился жилья, застройщик предложит квартиры в том же районе, в других принадлежащих ему домах.

Нашлось не только техническое решение по реконструкции дома, но и застройщик взял на себя серьезные социальные обязательства. Такая ответственность бизнеса вызывает уважение подчеркнул Слюсарь

В поврежденном подъезде уже закончены страховочные работы, завершается экспертиза строительных конструкций. Далее начнется этап реконструкции квартир, подлежащих восстановлению.

В многоэтажку на Левенцовке беспилотники попали во время ночной атаки на Ростовскую область 14 января. Один из жильцов погиб.