Слюсарь: при падении осколков БПЛА повреждены 20 частных домов на Дону В Ростовской области осколки БПЛА повредили 20 частных домов

Москва8 мая Вести.В результате падения обломков беспилотников в Ростовской области повреждения получили 20 частных домов и три автомобиля в селе Чалтырь Мясниковского района. Информацию разместил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

Обследование домов продолжается. Пострадавших нет. В домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла говорится в сообщении

На месте работают оперативные службы. После завершения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход, чтобы оценить последствия ночной вражеской атаки.

Жителям окажут всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор.

Также сообщается, что в результате падения обломков БПЛА в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошло возгорания административного 4-этажного здания. Пожар полностью ликвидировали.

Ранее сообщалось, что БПЛА и ракеты ВСУ были ликвидированы в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область.