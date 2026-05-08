Москва8 маяВести.В Ростовской области продолжается ликвидация последствий нападения украинских беспилотников минувшей ночью. Число поврежденных домов в селе Чалтырь увеличилось до 50, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
Таковы актуализированные данные по состоянию на 10.30 мск. Ранее сообщалось о 20 поврежденных домах.
В результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобилянаписал глава области в MAX
Он уточнил, что обследование жилых домов продолжается. Были созданы и комиссии по оценке ущерба в тех городах и районах, в которых есть повреждения.
В границах поврежденных районов введен режим ЧС.