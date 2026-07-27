Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Атака на Таганрог и Ростов-на-Дону: что известно к этому часу Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Москва27 июл Вести.Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено около 50 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Под удар попали Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский районы области.

Всего погибшими на данный момент числятся пять человек: утром сообщалось о двух, позже при разборе завалов нашли тела еще трех человек, в том числе ребенка.

Восемь человек в результате падения обломков БПЛА на жилые дома в Ростове-на-Дону получили ранения.

2 человека получили помощь медиков на месте, 6 человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное проинформировал глава региона

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в границах поврежденных домов. При падении обломков повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домов, а также социальное учреждения, кафе, складские помещения, автомобили.

Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов сообщил Слюсарь

ВСУ также атаковали центр для лиц без определенного места жительства в Ростове-на-Дону, где находились 43 проживающих и три работника.

При падении обломков БПЛА В Таганроге частично повреждено здание производственного объекта, никто не пострадал. Возгорания не произошло.