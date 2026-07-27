Количество погибших при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до 5 человек

Тела двоих взрослых и ребенка нашли под завалами после атаки на Ростов-на-Дону Количество погибших при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до 5 человек

Москва27 июл Вести.После массированной атаки украинских БПЛА на Ростов-на-Дону при разборе завалов разрушенного дома обнаружили тела троих погибших, в том числе ребенка. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими еще 3 человека – двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА написал глава региона в мессенджере МАХ

Массированной атаке противника в ночь на 27 июля, понедельник, подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог и четыре района Ростовской области. В небе над территорией региона уничтожили более 50 БПЛА.

Ранее было известно о двоих погибших. Различные травмы, по последним данным, получили 8 человек, большинство из них госпитализированы.

В городе введен режим ЧС в границах поврежденных домов.